В Житомире войска РФ разбомбили общежитие и завод - мэр

В Житомире в результате атак российских войск было разрушено общежитие и пострадал важный завод. Об этом заявил мэр города Сергей Сухомлин, сообщает Сегодня.

"Только что был нанесен ракетно-бомбовый или какой-то удар по Корбутовке (район Житомира — ред.), по общежитию на улице Чудновской. Оно полностью разрушено. В этом доме уже 20 лет живут простые житомиряне" , — сказал он.

В следующем видео мэр сообщил, что удар также нанесен по заводу "Изоват". Это важное предприятие, которое дает примерно 70% всей минеральной ваты в Украине, отметил мэр. Поэтому с точки зрения нанесения стратегического удара это очень тревожит, сказал Сухомлин.

Он добавил, что на данный момент известно об одном пострадавшем от атак.