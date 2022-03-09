Нацполиция: Войска РФ открыли огонь во время эвакуации из Демидова

Нацполиция: Войска РФ открыли огонь во время эвакуации из Демидова
Фото: Facebook

Во время эвакуации мирных жителей из Демидова Киевской области русские войска открыли огонь. Один полицейский погиб, двое тяжело ранены. Об этом, ссылаясь на пресс-службу полиции Киевской области, пишет Ирина Лисогор, Левый берег.

"Сегодня, 9 марта, во время очередной эвакуации людей с территории боевых действий, оккупанты открыли стрельбу в сторону полицейских и мирных жителей. Один полицейский погиб на месте. Еще один правоохранитель и мирный житель тяжело ранены и доставлены в больницу", – говорится в сообщении. 

Героически погиб полицейский из Киевской области старший сержант Алексей Пономаренко.

Погибший правоохранительФото: Полиция Киевской областиПогибший правоохранитель

Из оккупации удалось вывести 100 мирных жителей, 30 из которых – дети.

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