Нацполиция: Войска РФ открыли огонь во время эвакуации из Демидова

Во время эвакуации мирных жителей из Демидова Киевской области русские войска открыли огонь. Один полицейский погиб, двое тяжело ранены. Об этом, ссылаясь на пресс-службу полиции Киевской области, пишет Ирина Лисогор, Левый берег.

"Сегодня, 9 марта, во время очередной эвакуации людей с территории боевых действий, оккупанты открыли стрельбу в сторону полицейских и мирных жителей. Один полицейский погиб на месте. Еще один правоохранитель и мирный житель тяжело ранены и доставлены в больницу", – говорится в сообщении.

Героически погиб полицейский из Киевской области старший сержант Алексей Пономаренко.

Фото: Полиция Киевской областиПогибший правоохранитель

Из оккупации удалось вывести 100 мирных жителей, 30 из которых – дети.