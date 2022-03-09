Россия снизит нефтедобычу в марте-апреле

Добыча сырой нефти в России может существенно снизиться в ближайшие месяцы на фоне введенных санкций. Об этом передает finmarket со ссылкой на ежемесячный прогноз Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), сообщает Enkorr.

По данным ведомства, добыча нефти в РФ в феврале составила 11,3 млн барр./сут. (б/с), однако из-за введенных ограничений она может снизиться в марте на 0,25 млн б/с, в апреле — на 0,5 млн б/с.

«Добыча временно снизится, поскольку некоторые грузоотправители воздерживаются от вывоза сырой нефти из России, в основном из-за текущих санкций или ожидания дополнительных. Хотя российские мощности по добыче и экспорту сырой нефти будут по-прежнему доступны, существует значительная неопределенность в отношении того, в какой степени страны будут продолжать импортировать сырую нефть и нефтепродукты из РФ», — говорится в отчете.

В министерстве предполагают, что на фоне снижения экспорта произойдет быстрое заполнение нефтехранилищ, что, вероятно, потребует остановки производства.

EIA также отмечает, что большая часть российской нефти будет экспортироваться, но понадобится время на установление новых торговых путей и поиска других покупателей.