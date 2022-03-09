ОВА: оккупанты не пропустили гуманитарную колонну в Запорожской области

Российские оккупационные войска, занявшие г.Васильевка Запорожской области, не пропустили украинскую гуманитарную колонну, которая направлялась из Запорожья в занятые ими города, заявил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, сообщает Интерфакс-Украина.

"Полностью была подготовлена колонна, которая состояла из автобусов и пяти грузовиков с гуманитарной помощью. Мы ее отправили, наши войска ее пропустили, она дошла до Васильевки, там ее развернули российские войска", - сказал Старух в видеообращении, опубликованном в Телегам в среду .

В то же время, по его словам, их занятого оккупантами Энергодара Запорожской области в направлении областного центра выехала колонна с эвакуированными, также желание выехать поступало от жителей Васильевки и Днепрорудного. Глава обладминистрации высказал надежду, что оккупанты их пропустят.