ОВА: оккупанты не пропустили гуманитарную колонну в Запорожской области
Российские оккупационные войска, занявшие г.Васильевка Запорожской области, не пропустили украинскую гуманитарную колонну, которая направлялась из Запорожья в занятые ими города, заявил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, сообщает Интерфакс-Украина.
"Полностью была подготовлена колонна, которая состояла из автобусов и пяти грузовиков с гуманитарной помощью. Мы ее отправили, наши войска ее пропустили, она дошла до Васильевки, там ее развернули российские войска", - сказал Старух в видеообращении, опубликованном в Телегам в среду.
В то же время, по его словам, их занятого оккупантами Энергодара Запорожской области в направлении областного центра выехала колонна с эвакуированными, также желание выехать поступало от жителей Васильевки и Днепрорудного. Глава обладминистрации высказал надежду, что оккупанты их пропустят.
"В настоящее время идет колонна из Энергодара – люди, много автобусов из Днепрорудного также хотят выехать, и хотят выехать из Васильевки. Ожидаем, что россияне пропустят – выполнят свои обещания, выпустят людей и создадут этот гуманитарный коридор, чтобы те, кто должны выехать в Запорожье, могли это сделать. В Запорожье все подготовлено для их приема, мы их ждем. Все условия, соответственно, создадим, чтобы они чувствовали себя как дома", - сказал Старух.