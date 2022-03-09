В Мариуполе авиаударом разбомблены роддом и больница

Российские войска нанесли авиудар по центру Мариуполя: роддом, больница, детское отделение и терапия были уничтожены. Об этом заявил 9 марта начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, сообщает Корреспондент.

"Только что российский пилот, который, наверное, не гнушается называть себя человеком, снова нажал на крючок, точно зная, куда полетит бомба. Россияне! Вы не только пересекли предел недопустимых отношений между государствами и народами. Вы пересекли предел человечности. Перестаньте называть себя людьми!" , - написал Кириленко на своей странице в Facebook, сопроводив пост видеозаписями.

Мариупольский горсовет заявил, что российская авиация сбросила несколько бомб.

"В настоящее время российские оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу. Разрушения колоссальные. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется" , - говорится в сообщении горсовета.

Бывший заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин со ссылкой на очевидцев пишет, что "роддома больше не существует, много раненых и убитых женщин".

Это не первый авиудар России по Мариуполю сегодня. Были опубликованы фотографии, на которых видны разбомбленные многоэтажки, выбитые окна и витрины магазинов, сгоревшие автомобили и тела погибших мирных жителей.