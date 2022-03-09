Николаев обстреливают "Градами" и "Ураганами" - мэр

Российские агрессоры вечером 9 марта обстреливают Николаев «Градами» и «Ураганами» со стороны Кропивницкого.﻿ Об этом заявил городской голова Александр Сенкевич, сообщает Укринформ.

"Сейчас по Николаеву стреляют с направления Кропивницкого "Градами" и "Ураганами". Или проверяют на прочность наши блокпосты, или готовятся к наступлению. Думаю, ночью нас тоже будут обстреливать. Так что будьте внимательны, ночуйте или в подвале, или соблюдая правила "двух стен"" , – сказал мэр во время прямого эфира в Фейсбуке.

Он подчеркнул, что враг использует запрещенные во всем мире кассетные снаряды. По словам Сенкевича, сегодня от обстрелов пострадал гериатрический интернат и очистные сооружения.

В Николаеве еще с 19 часов вечера объявлена ​​воздушная тревога.

В общей сложности от обстрелов последних дней разрушены более 130 домов. Их жителям предоставлено убежище. Четверо людей погибли, более 10 получили ранения.