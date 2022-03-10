Ким: враг пешком шел из Херсона в Николаев

Украинские защитники вчера, 9 марта, оттеснили оккупантов из нескольких сел Николаевской области. Теперь областные власти работают над тем, чтобы обеспечить освобожденные населенные пункты продуктами. Об этом глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал утром 10 марта, пишет Вера Касиян, Левый берег.

"Мы готовимся, наращиваем силы. Засранцы начали сильнее стрелять по блокпостам. Вчера, к сожалению, у нас были потери. Будем их оттягивать от города. Сейчас мы их пожучим", – сказал Виталий Ким.

Глава ОГА отдельно поблагодарил всех, кто участвует в поставках: предпринимателей, волонтеров, рестораторов.

Ким рассказал, что, по данным разведки, враг производит ротацию.

"Раненых вывезли. Часть пешком шла сюда из Херсона, чтобы здесь что-то делать. Не знаю, правда, кто пришел. Пешком невесело ходить. Значит, с техникой совсем туго", – рассказал Виталий Ким.

Он добавил, что защитники Николаева "также хорошо отработали ночью" , а именно – "авиация разбила колонну снабжения" .