Украина продлила карантин из-за COVID-19 до конца мая

Срок действия карантина и ограничительных противоэпидемических мер в Украине для предотвращения распространения Covid-19 продлен с 31 марта до 31 мая этого года, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее постановление №229 правительство Украины приняло за день до начала российского вторжения, 23 февраля, и опубликовало на своем сайте в четверг.

Согласно ему, срок разработки порядка ведения реестра Covid-сертификатов в центральной базе данных электронной системе здоровья продлен с 28 февраля до 1 апреля.

Помимо того Украина отменила введенный с 3 декабря прошлого года запрет на въезд в страну из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави.