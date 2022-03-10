В России уже распространяют методичку о "пользе санкций"

Россиян после массового выхода компаний из РФ и обвала рубля будут убеждать в пользе зарубежных санкций для страны﻿. Соответствующую методичку уже распространяет сотрудница пресс-центра Администрации правительства Кузбасса Анастасия Галайда. Об этом сообщает Телеграм-канал﻿ SOTA.

По данным издания, методичка рассылается по городам и районам области из Центра управления регионом.

Согласно документу, лидеры общественного мнения и блогеры должны объяснять своей аудитории, что весь мир зависит от российского сырья, поэтому санкции навредят миру больше, чем России.

Также в методичке есть разъяснение, что санкции приносят пользу стране, так как включение России в мировые экономические цепочки в 1990-е годы только сдерживало развитие страны.

Лидерам общественного мнения рекомендуется напоминать в социальных сетях о поддержке государства и рассказывать о выплатах для семей с детьми, доходы которых ниже прожиточного минимума.

Кроме того, предлагается высказывать в соцсетях поддержку российским солдатам, "участвующим в специальной операции на Украине" . Использование хэштегов ZаРоссию, ZаНаших, ZаПутина, СвоихНеБросаем — обязательное условие.

По итогам акции каждое министерство должно предоставить не менее 15 ссылок на публикации лидеров общественного мнения.