Войска РФ обстреляли Нежин из "Ураганов", есть жертвы - мэр

Российские войска обстреляли город Нежин Черниговской области из систем залпового огня "Ураган". Об этом заявил городской голова Нежин Александр Кодола, сообщает Укринформ.

"Сегодня в 14.20 был разрушительный обстрел РСЗО "Ураган". Есть информация о 8 раненых и 2 погибших. В результате взрыва повреждено 40 метров теплотрассы, проводят ремонтные работы" , - написал Кодола в Фейсбуке .

По словам городского головы Нежина, четыре дома до сих пор остаются без света, ремонтные работы будут продолжены завтра. В 17-й школе, 25-м садике и амбулатории семейной медицины №6 в результате взрыва повреждены окна, соответствующие службы ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации.