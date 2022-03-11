ОВА: Российский агрессор атаковал Луцк

Мэр Луцка Игорь Полищук сообщил, по российские агрессоры обстреляли город утром в пятницу, взрывы были на стороне аэродрома, сообщает Интерфакс-Украина.

«Утром в 05.45 час. 11 марта 2022 года на аэродроме вблизи Луцка прозвучали взрывы. По предварительной информации, жертв нет. В настоящее время ликвидируется пожар. Все обстоятельства устанавливаются. На месте работают соответствующие службы», - сообщает также Волынская ОВА .

ГКП "Луцктепло" сообщило в свою очередь о прекращении работы двух котельных в городе.