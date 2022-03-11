Мэр: враг нанес удар по Ивано-Франковску

В Ивано-Франковске утром в пятницу также были взрывы, атаковали аэропорт. Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив, сообщает Интерфакс-Украина.

"Враг нанес удар по Франковску. Во Франковске были взрывы. Работают военные и ГСЧС. Детали со временем! Разбираемся, почему не сработала система тревоги. Реагируйте на сирены. Не распространяйте фото и видео взрывов!" , - написал он.