Bloomberg: МВФ больше не считает дефолт по госдолгу России маловероятным

Международный валютный фонд присоединился к ряду других финансовых организаций, предупредивших о риске дефолта России по суверенному долгу на фоне действия международных санкций, сообщает Интерфакс-Украина.

Дефолт России больше не считается "маловероятным событием", сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева журналистам в четверг.

"Дело не в том, что у России нет денег. Просто Россия не может использовать эти деньги", - сказала она, добавив, что международные санкции осложнят задачу конвертации специальных прав заимствования от МВФ в валюту .

Ранее крупнейшие международные рейтинговые агентства снизили суверенные рейтинги РФ до преддефолтных уровней. Курсы кредитно-дефолтных свопов указывают на то, что рынок видит 71%-ный шанс дефолта в течение года и 81%-ную вероятность дефолта в течение пяти лет.

России предстоит погасить купоны по долларовым бондам на сумму $117 млн 16 марта.

"Россия движется к "глубокой рецессии" на фоне обвала рубля и растущей инфляции, что резко снижает покупательную способность населения РФ," - сказала Георгиева .

Между тем руководство МВФ не обсуждает вопрос приостановки членства РФ в фонде, подчеркнула директор-распорядитель. Страну можно исключить только на основании нарушения экономических обязательств в соответствии с уставом МВФ, а пока Россия выполняет все обязательства, добавила Георгиева.

"В настоящее время МВФ не реализует программы кредитования в России, а московский офис фонда не функционирует. Также у фонда нет представителя в Москве," - сказала Георгиева .

МВФ, скорее всего, ухудшит прогнозы роста мировой экономики на текущий год в рамках публикации обновленного обзора World Economic Outlook (WEO) перед весенним заседанием руководства фонда в апреле, отметила Георгиева. Согласно январскому прогнозу, МВФ ожидает роста глобального ВВП на 4,4% в текущем году.