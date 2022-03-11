В Генштабе сообщили о потерях российской армии за сутки

В Генштабе сообщили о потерях российской армии за сутки
Фото: Facebook

За минувшие сутки оккупационная армия РФ потеряла в Украине 266 человек личного состава, 18 танков, 60 боевых бронированных машин, две артиллерийские системы, столько же реактивных систем залпового огня и средств противовоздушной обороны, а также 32 автомобиля, сообщает Новое время.

Об этом 11 марта сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с начала масштабного вторжения 24 февраля ориентировочно составили:

  • Личный состав - более 12 тыс. человек
  • Танки — 353
  • Боевые бронированные Машины (ББМ) - 1165
  • Артиллерийские системы - 125
  • Реактивные системы залпового огня (РСЗО) - 58
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) - 31
  • Самолеты - 57
  • Вертолеты — 83
  • Автомобильная техника - 558
  • Корабли / катера — 3
  • Цистерны с горюче-смазочными материалами ( ГСМ) - 60
  • Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня - 7
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