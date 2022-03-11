В Генштабе сообщили о потерях российской армии за сутки
За минувшие сутки оккупационная армия РФ потеряла в Украине 266 человек личного состава, 18 танков, 60 боевых бронированных машин, две артиллерийские системы, столько же реактивных систем залпового огня и средств противовоздушной обороны, а также 32 автомобиля, сообщает Новое время.
Об этом 11 марта сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с начала масштабного вторжения 24 февраля ориентировочно составили:
- Личный состав - более 12 тыс. человек
- Танки — 353
- Боевые бронированные Машины (ББМ) - 1165
- Артиллерийские системы - 125
- Реактивные системы залпового огня (РСЗО) - 58
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) - 31
- Самолеты - 57
- Вертолеты — 83
- Автомобильная техника - 558
- Корабли / катера — 3
- Цистерны с горюче-смазочными материалами ( ГСМ) - 60
- Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня - 7