В Генштабе сообщили о потерях российской армии за сутки

За минувшие сутки оккупационная армия РФ потеряла в Украине 266 человек личного состава, 18 танков, 60 боевых бронированных машин, две артиллерийские системы, столько же реактивных систем залпового огня и средств противовоздушной обороны, а также 32 автомобиля, сообщает Новое время.

Об этом 11 марта сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с начала масштабного вторжения 24 февраля ориентировочно составили: