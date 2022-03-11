Два популярных антивируса не будут работать в России

Американский производитель антивируса Norton и чешский Avast не будут работать в России и Беларуси из-за войны, сообщает Новое время.

Чешский разработчик антивируса Avast приостанавливает работу в России из-за войны в Украине, говорится в сообщении компании.

Компания прекратила поставки всех продуктов в Россию и Беларусь и приостановила все операции по маркетингу и продажам в этих странах.

"Наш бизнес, который ежегодно приносит около $2,5 млн налога с продаж только российскому правительству, никоим образом не будет участвовать в действиях России" , — заявили в компании.

Американская NortonLifeLock Inc, разработчик антивируса Norton, также приостановила продажи своей продукции в России, передает Интерфакс.

"В связи с недавними событиями и в соответствии с правилами экспортного контроля мы не можем принимать новые заказы или предоставлять помощь в настоящий момент" , — заявили в компании.

Российские пользователи уже заявляют о невозможности обновить антивирус.

Напомним, что в августе 2021 года NortonLifeLock согласилась приобрести чешскую компанию Avast за $8,6 млрд.