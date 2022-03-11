ОГА: количество погибших в результате обстрела аэродрома Луцка возросло
Количество погибших в результате вражеского обстрела по аэродрому Луцка возросло до 4 человек. Шесть человек были ранены, сообщает РБК-Украина.
Об этом пишет Telegram-канал председателя Волынской ОГА Юрия Погуляйко.
"Относительно ракетных ударов в аэродром вблизи Луцка.К сожалению, в результате ударов есть 4 погибших и 6 раненых", - пишет Погуляйко.
Также председатель ОГА добавил, что аварийно-спасательные работы были завершены.
Напомним, что российские военные открыли авиаудары по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску.
Война России против Украины продолжается шестнадцатый день.