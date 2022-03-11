Обстрел аэродрома в Луцке: ракеты запустили из Черноморского региона

Во время авиаудара по аэропорту Луцка, оккупант применил четыре крылатые ракеты. Вероятно, они были запущены из района Черного моря, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Telegram-канал председателя Волынской ОГА Юрия Погуляйко.

"По информации военных, обстрел состоялся 4-мя крылатыми ракетами. По оценкам командования, возможно были выпущены с бомбардировщика армии РФ из района Черного моря" ,- пишет Погуляйко.

Напомним, количество погибших в результате авиаудара по Луцкому аэропорту возросло до четырех человек.

Война России против Украины продолжается шестнадцатый день.