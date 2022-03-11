Валютный рынок в условиях войны: день 16-й

На межбанковском валютном рынке﻿ Украины – без существенных изменений. В условиях войны межбанк продолжает работать в особом режиме.

Основным контрагентом для всех банков выступает Национальный банк Украины. Он покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает доллары по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки) в случае необходимости закупки товаров критического импорта из утвержденного списка. К ним относятся, в частности, нефтепродукты и горюче-смазочные материалы, лекарства, радиодетали, шины, некоторые детские товары и другое. Кроме того, Национальный банк проводит также сделки и в евро. При этом курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара.

В то же время Национальный банк сообщает об единичных сделках по покупке-продаже безналичной валюты непосредственно между различными коммерческими банками. Они проводятся в торговой системе Refinativ.

На наличном валютном рынке активизируется работа. По информации портала «Курс Украины», сегодня цена наличного доллара в столице несколько выросла по сравнению со вчерашним днем. Одна из немногих работающих в столице сеть обменных пунктов Garant подняла курс покупки наличного доллара с 31,00-32,00 до 32,50-33,00 гривен, курс продажи при этом вырос до 36,50-37 гривен. Оптовые суммы наличного доллара в столице другие операторы валютного рынка готовы покупать по 34 и даже по 34,50 гривен (речь идет о суммах от 20000 долларов). В то же время в областных центрах наличный доллар продолжает дешеветь, т.е. происходит выравнивание с курсами столицы. Главная причина происходящего – снижение потока беженцев за границу, что приводит к снижению спроса на наличную валюту.

Специально для уезжающих портал «Курс Украины» подготовил полезные рекомендации﻿, как правильно поступать с наличными, что стоит делать, а что – нет.

Евро на FOREX в четверг 10 марта вырос до отметки 1,1117 доллара после решения Европейского центробанка оставить неизменной главную процентную ставку. В пятницу 11 марта евро подешевел до уровня 1,0955 доллара, т.к. американский доллар в мире опять растет против остальных ведущих мировых валют. Наличный евро в столице покупают по 35-36 гривен, продают по 41-42 гривны. В то же время на Западной Украине цена евро дешевле. Как сообщили вчера порталу «Курс Украины» ужгородские операторы валютного рынка, «цены сбивают те, кто ездит за границу, там снимает валюту и привозит в Украину». Вот таким незамысловатым способом (популярным в 2014-2015 годах) пополняется наш наличный валютный рынок.

Российский рубль продолжает торговаться в широком коридоре 116-140 руб/$. В первой половине дня рубль смог укрепиться до 114 руб/$ после заявления российского президента о прогрессе в переговорах с Украиной, но затем возобновил падение и к моменту написания статьи поднялся до 117,70 руб/$. Спрос на наличный доллар в России продолжает расти, а вместе с тем растет и цена доллара на черном рынке. В некоторых обменниках она уже доходит до 250-300 рублей за один «зеленый».

«Криптовалюта №1» биткоин на криптобирже Binance сегодня торгуется﻿ в диапазоне 38220-40240 $ за 1BTC. Волатильность на криптовалютном рынке снизилась по сравнению со вчерашним днем.