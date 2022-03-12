Британская разведка: колонна военных РФ под Киевом рассредоточилась

Северо-западнее Киева продолжаются бои с основной массой российских сухопутных войск, которые сейчас находятся примерно в 25 километрах от центра города, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении британской разведки.

По данным британцев, части крупной российской колонны к северу от Киева рассредоточились. Это может свидетельствовать о попытке россиян оцепить город.

Это также может быть попытка России уменьшить уязвимость своих войск к украинским контратакам, нанесшим значительный ущерб российским силам.