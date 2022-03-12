Генштаб: войска РФ пытаются захватить Изюм, Мариуполь и Северодонецк

Российские оккупационные войска закрепились в северной части города Изюм Харьковской области и не оставляют попыток его захвата, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 12:00 12 марта.

На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия оккупантов сосредоточены на захвате городов Мариуполь Донецкой области и Северодонецк Луганской области. При этом противник захватил восточные окрестности Мариуполя, отмечают в Генштабе.

После неудачного штурма г.Рубежное Северодонецкого района оккупанты отступили.

Также оккупанты не оставляют попыток возобновления наступательных действий в целях окружения г.Николаев.

По данным Генштаба, оккупанты продолжают наступательную операцию на ряде направлений, однако безуспешно, понесли потери, осуществляют перегруппировку войск, восстанавливают боеспособность подразделений, а также продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры.

На Волынском направлении враг наступательных действий не производил, однако сохраняется вероятность непосредственного участия вооруженных сил Беларуси в боевых действиях против Украины на стороне РФ, говорится в сводке.