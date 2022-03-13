Абрамович перегнал свою яхту в Черногорию, чтобы спасти от ареста

Российский миллиардер Роман Абрамович, попавший под санкции Великобритании и чьи активы были заморожены, перегнал свою роскошную яхту Solaris стоимостью около 600 миллионов долларов в Черногорию, чтобы спасти от ареста, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные Marine Traffic.

По информацию проекта, который мониторит движение океанских суден, суперяхту олигарха под флагом Бермуд перегнали из порта Барселоны в черногорский Тиват.

Так как Черногория не является членом Европейского союза, любые санкции ЕС в этой стране не являются основанием для ареста судна.

Владелец футбольного клуба "Челси", имеющий доли в сталелитейных гигантах "Евраз" и "Норильский никель" Роман Абрамович попал под санкции из-за нападения РФ на Украину - олигарх обвиняется в причастности к дестабилизации страны, подрыву и угрозе территориальной ее целостности, суверенитету и независимости.

Санкции включают заморозку активов, запрет на сделки в Британии, а также запрет на въезд в страну.

Также сообщается, что закон об экономических преступлениях, вступающий в силу на следующей неделе, позволит британскому правительству двигаться дальше и быстрее в отношении санкций.

Напомним, что лондонский "Челси" оказался на грани банкротства из-за санкций против Абрамовича.

Также сообщалось, что Абрамович мог незаконно получить португальское гражданство. Накануне по подозрению в участии в возможной схеме задержали раввина города Порту.