Ким: российские войска разбомбили завод "Зоря" в Николаеве

Российские войска нанесли удары по Николаеву, и под бомбежку попал завод "Зоря"-"Машпроект" и был в результате разрушен, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Утром разбомбили "Зорю", похоже самолетами по материальным воротам, сейчас выясняем обстоятельства" , - рассказал он.

Обстрелы Николаева продолжаются уже несколько дней. Российские войска не смогли зайти в город, получав мощный отпор, и теперь наносят удары по городской инфраструктуре и домам издалека.