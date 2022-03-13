ОГА: практически все города Сумщины сейчас в осаде и нуждаются в помощи

В Тростянце Сумской области сложная гуманитарная ситуация: город оккупирован и разграблен, сообщает Деловая столица.

Об этом рассказал глава Сумской обладминистрации Дмитрий Живицкий.

По словам Живицкого, российские мародеры вынесли все из аптек, магазинов и банкоматов.

"Не выпускают людей на улицу, заблокировали станцию экстренной медицинской помощи, уничтожили автомобили ритуально-погребальной службы" , — рассказал он.

Лебедин остается без электричества и воды. Населенный пункт заблокирован, туда невозможно доставить продукты.

"Сбрасывают бомбы на жилые кварталы, на всю критическую инфраструктуру, на продовольственные склады, свинофермы, склады со строительными материалами, чтобы после обстрелов люди не могли вставить окна и восстановить какие-нибудь дома" , — говорит Живицкий.

По его словам, практически все города Сумщины находятся в осаде. До того, как открылись "зеленые коридоры", лекарства и другую гумдопомощь приходилось завозить подпольно, лесами.

"Это были отдельные спецоперации, чтобы подпольно провезти, например, комплектующие оборудования для гемодиализа" , — отметил руководитель ОГА.

"Рискуя жизнью, водители и волонтеры привозят все необходимое для нужд области, но этого недостаточно. Конечно, это медикаменты, бронежилеты, каски" , — перечислил Дмитрий Живицкий.

В настоящее время Сумщине нужна помощь: тепловизоры, лекарства и медицинское оборудование (системы для капельниц, обезболивающее, успокаивающее, противовоспалительное, антибиотики и т.д.), средства личной гигиены, а также все, что касается инсулинозависимых людей, пациентов с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниям.