Минобразования: на украинском ТВ стартует образовательный проект для 5-11 классов

На украинском телевидении 14 марта стартует образовательный проект для школьников 5-11 классов, сообщило Министерство образования и науки, сообщает Интерфакс-Украина.

"В понедельник, 14 марта, стартует «Обучение без границ» – совместный образовательный проект Министерства образования и науки Украины, Министерства культуры и информационной политики, украинских телеканалов ПЛЮСПЛЮС, «Пиксель» и региональных каналов Общественного вещателя, а также платформ онлайн-телевидения MEGOGO, Киевстар ТБ, 1+1 video и sweet.tv" , - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что проект предусматривает трансляцию видеоуроков для школьников 5-11 классов.Каждый день будет посвящен отдельной дисциплине.

С 14 по 18 марта (понедельник-пятница) будут транслироваться следующие уроки: 14 марта – украинский язык; 15 марта – математика; 16 марта – история Украины; 17 марта – украинский язык; 18 марта – математика.

В частности, детский телеканал Пиксель будет транслировать уроки для 5 класса ежедневно в 10:00 и для 6 класса в 11:00. ПЛЮСПЛЮС, входящий в состав 1+1 media, будет показывать уроки для школьников трех классов: 7-го с 10:00 ежедневно, 8-го с 11:00 и 11-го класса с 12:00. Региональные каналы Общественного вещателя будут транслировать занятия для 9 класса в 10:00 и для 10 класса в 11:00. Также все упомянутые уроки можно будет просмотреть на платформах онлайн-телевидения MEGOGO, Киевстар ТВ, 1+1 video, sweet.tv как в прямом эфире, так и в любое удобное время совершенно бесплатно.