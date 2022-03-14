Покупку квартиры во время войны могут признать недействительной

Покупку квартиры во время военного положения могут признать недействительной, сообщает UBR.

С начала войны легальные сделки по покупке недвижимости стали невозможны. Альтернативные схемы купли-продажи – оформление договора по доверенности, завещанию – могут привести к потере и денег, и купленного жилья.

Сделки по купле-продаже недвижимости во время военного положения могут быть впоследствии признаны судом недействительными из-за, что с начала войны не работает Госреестр имущественных прав на недвижимое имущество.

Покупка квартир и домов, совершенная по схемам в обход Госреестра, не может считаться полностью защищенной, предупредили в Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ).

Как сообщается в пресс-релизе, АСНУ рекомендует до завершения военного положения воздержаться от операций с недвижимостью и не советует заключать сделки по различным схемам. Среди рисковых схем там выделили:

покупка квартиры по доверенности;

заключение предварительных договоров;

оформление завещаний на покупателя.

Президент Ассоциации Юрий Пита отмечает, что практика использования законодательных лазеек ранее применялась во время моратория на купле-продажу земель с/х-назначения. Но любая из подобных схем не является на 100% юридически защищенной.

В АСНУ указывают, что в условиях войны любые операции с недвижимым имуществом являются крайне нежелательными и рискованными. Риелторы напоминают о положении ст. 233 Гражданского кодекса, согласно которому суд может впоследствии признать сделку недействительной, если она была совершена под влиянием "тяжелого обстоятельства".