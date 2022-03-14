Минэкономики резко повысило среднюю стоимость топлива

В правительстве решили повысить средние расценки для бензинов более чем на 5 грн. Показатель для дизельного топлива вырос почти на 9 грн, сообщает UBR.

Министерство экономики второй раз с начала войны обновило среднюю стоимость бензинов и дизельного топлива. В итоге цена составила 38,97 грн и 39,9 грн за литр соответственно.

По сравнению с обновлением от 3 марта показатель вырос на 5,18 грн для бензинов и на 8,98 – для дизтоплива. Тогда средние цены составляли 33,79 грн и 30,92 грн соответственно.

"На основании расчетов… "Нафтогаза"… определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 39,9 гривны, и 1 литра бензинов автомобильных Gasoline 10 ppm, которая составляет 38,97 гривны" , – сообщили в Минэкономики.

При этом максимально допустимая розничная стоимость зависит от установленной предельной наценки, которую 23 февраля Кабмин понизил до 4,55 грн/л (было 5 грн) на бензины и 5 грн/л (было 7 грн) – на ДТ. Следовательно, цены на АЗС могут вырасти максимум до 43,52 грн и 44,9 грн соответственно.

Напомним, Кабмин принял ряд решений во избежание дефицита горючего на заправках и для сдерживания роста цен. В Верховную Раду представлен законопроект, отменяющий акциз и снижающий ставку НДС с 20% до 7%. Это существенно уменьшает размер налогов, ранее составлявших более половины стоимости топлива.