Валютный рынок в условиях войны: день 19-й

В понедельник межбанковский﻿ валютный рынок продолжает работу в уже ставшем привычным особом режиме.

Основным контрагентом для всех банков выступает Национальный банк Украины. Он покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает доллары по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки) в случае необходимости закупки товаров критического импорта из утвержденного списка. К ним относятся, в частности, нефтепродукты и горюче-смазочные материалы, лекарства, радиодетали, шины, некоторые детские товары и другое. Кроме того, Национальный банк проводит также сделки и в евро. При этом курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара.

Как стало известно порталу «Курс Украины», на прошлой неделе Национальный банк купил 206,8 млн долларов и 17,17 млн евро, а продал для закупок критического импорта 473,04 млн долларов и 91,55 млн евро; таким образом, по итогам недели имеем отрицательный баланс покупок/продаж и снижение золотовалютных резервов НБУ.

Сегодня, как и на прошлой неделе, небольшие сделки проводятся непосредственно между различными коммерческими банками. Они проводятся в торговой системе Refinativ.

На наличном валютном рынке в понедельник наблюдается незначительное снижение курса продажи наличного доллара. По мнению аналитиков портала «Курс Украины», это происходит из-за снижения спроса на наличную валюту. Сегодня стало известно, что Национальный банк вновь запретил вывоз из страны валюты в сумме, превышающей 10 000 евро, без документов о снятии наличных с банковских счетов. В то же время все больше обменных пунктов возобновляет свою работу как в столице, так и за ее пределами. В Киеве доллар сегодня покупают по 31,00 гривне, а продают по 34,50-35,00 гривен. В Одессе, Львове и Черновцах доллар можно купить еще дешевле – по 33,00-33,50 гривен.

Евро на FOREX в понедельник, 14 марта, пытается возобновить рост после снижения в прошлые четверг и пятницу. С отметки 1,0896 доллара он вырос до 1,0985 на фоне общего ослабления американской валюты против других ведущих мировых валют. Цена наличного евро в Украине остается стабильной. В частности, в столице его покупают по 35-36 гривен, продают по 41-42 гривны. На Западной Украине евро дешевле, поскольку растет предложение от местных граждан, которые ездят за границу и там снимают наличную валюту с карт в гривне. Что интересно: наличный евро в Украине конвертируют из доллара по более высокой цене, чем мировая: от 1,10 и выше.

Российский рубль в понедельник ненадолго укрепился до 110 руб/$, поскольку начали поступать сообщения о позитивных сдвигах в российско-украинских переговорах, четвертый раунд которых начался сегодня. Затем снижение возобновилось, и к моменту написания статьи рубль опустился до 114 руб/$. Впрочем, ожидается, что к концу дня рубль упадет еще сильнее, так как желающих купить валюту за рубли пока гораздо больше, чем продавцов. Спрос на наличный доллар в России сохраняется стабильно высоким. Немногие московские банки продают доллары по цене от 130 до 300 рублей за один «зеленый»; в то же время большинство из них работает только на скупку валюты.

Криптовалюта №1 «биткойн» на криптобирже Binance﻿ сегодня торгуется в диапазоне 37555-39300 $ за 1BTC. Все попытки вырасти наталкиваются на рост предложения на продажу.