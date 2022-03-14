Укртрансгаз: в Черниговской области после обстрела повреждено ПХГ

В Черниговской области в результате обстрелов российскими войсками повреждено Олишевское подземное хранилище газа. В здание на территории хранилища попал снаряд. Повреждена насосная станция подачи метанола на площадку газосборного пункта. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Укртрансгаза, сообщает Корреспондент.

"Сегодня около 9 часов утра при обстреле российскими оккупационными войсками села Олишевка (Черниговская область) в здание на территории подземного газохранилища попал снаряд. Повреждена насосная станция подачи метанола на площадку газосборного пункта", – говорится в сообщении.

В настоящий момент персонал газохранилища эвакуирован, из коммуникаций площадки газосборного пункта стравлен газ, все внешние коммуникации отключены.

"Жертв и пострадавших среди работников Олишевского ПХГ нет. На объекте будет продолжаться плановый периодический контроль и обход коммуникаций", – сообщили на предприятии.

Кроме того, утром в понедельник, 14 марта, российские войска нанесли удар по одной из насосных станций Чернигова. Как сообщила пресс-служба Черниговводоканала, погибли четыре человека, есть раненые.

В результате авиаудара российских военных погибли коммунальщики.

"В результате авиаудара по водопроводной насосной станции города погибли люди. Погибли не военные, не терроборона, а обычные коммунальщики, выполнявшие задачи по обеспечению города водой. Были убиты четыре человека... Есть раненые", – подчеркнули на предприятии.

Отмечается, что в результате атаки разрушена водопроводная насосная станция, которая обеспечивала водой треть населения Чернигова.

Директор Черниговводоканала Сергей Малявка уточнил, что погибли охранник станции, работник и два члена его семьи.

На предприятии призвали жителей города сообщать о порывах сетей, а также обязательно запастись питьевой водой.