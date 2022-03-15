Арестович: враг может прибегнуть к "ракетной" войне

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович предполагает, что вражеские войска Российской Федерации могут прибегнуть к "ракетной" войне против Украины. Такое мнение он высказал в эфире национального телемарафона, сообщает Укринформ.

Так, Арестович проинформировал, что треть войск, введенных Россией на территорию Украины, уже обезврежена – уничтожена или небоеспособна. Остальные военные формирования, по его словам, растянуты по боям.

Советник руководителя ОП отметил, что у врага остались определенные резервы – до десяти батальонно-тактических групп. При этом он подчеркнул, что, учитывая размах боевых действий, можно не волноваться об этом.

"Новых взять негде. Они могут нацарапать где-то десять тысяч, но если они несут потери несколько сотен убитых в сутки, то что эти десять тысяч? На десять дней их хватит и все", – заверил Арестович.

В то же время, он констатировал, что у российских войск остается мощный запас крылатых ракет.