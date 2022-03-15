Валютный рынок в условиях войны: день 20-й

Во вторник межбанковский валютный рынок﻿ продолжает работу в уже ставшем привычным особом режиме. Основным контрагентом для всех банков выступает Национальный банк Украины.

НБУ покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает доллары по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки) в случае необходимости закупки товаров критического импорта из утвержденного списка. К ним относятся, в частности, нефтепродукты и горюче-смазочные материалы, лекарства, радиодетали, шины, некоторые детские товары и другое. Кроме того, Национальный банк проводит также сделки и в евро. При этом курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара.

Сегодня, как и на прошлой неделе, небольшие сделки проводятся непосредственно между различными коммерческими банками. Они проводятся в торговой системе Refinativ.

Как стало известно порталу «Курс Украины», сегодня Министерство финансов проводит очередной аукцион по продаже военных гособлигаций. Будут предложены ОВГЗ сроком на 1 год в гривне и долларах США. Кроме того, будет проводиться доразмещение ОВГЗ со сроком погашения 27.04.2022 года.

На наличном валютном рынке во вторник продолжается тенденция снижения курсов покупки и продажи наличного доллара. Это происходит из-за снижения спроса на наличную валюту. К тому же все больше обменных пунктов возобновляет свою работу как в столице, так и за ее пределами. В Киеве доллар сегодня покупают по 30,00-31,00 гривне, а продают по 34 гривны. Крупную сумму долларов у оптовиков можно купить даже по 33 гривны. Падает курс продажи и на юге и западе страны. В Одессе доллар сегодня продают по 33,00-33,50 гривен, а в Львове курс продажи «американца» опустился до 32,50 гривен. По мнению аналитиков портала «Курс Украины», такая тенденция может продлиться и в ближайшем будущем.

Евро на FOREX во вторник 15 марта продолжает попытки возобновить рост после снижения в прошлый четверг и пятницу. С отметки 1,0926 доллара сегодня он вырос до 1,1015 на фоне общего ослабления американской валюты против других ведущих мировых валют. Цена наличного евро в Украине остается стабильной, но и здесь начали появляться признаки ее незначительного снижения. Так, если вчера в столице евро продавали по 41-42 гривны, то уже сегодня начали появляться предложения по 40 гривен. Что касается конвертации из доллара в евро и наоборот, сохраняется уже озвученная ранее тенденция: наличный евро в Украине конвертируют из доллара по более высокой цене, чем мировая - от 1,10 до 1,12-1,13 и выше.

Российский рубль утром вторника вновь укрепился до 110-111 руб/$ на сообщениях о продолжении российско-украинских переговоров, от которых ждут позитивных сдвигов. Удержаться на этом уровне рублю пока не удается: к вечеру, когда торговая сессия подходит к концу, рубль стабильно падает к 120-122 руб/$. Спрос на наличный доллар в России сохраняется стабильно высоким. Немногие московские банки продают доллары по цене от 130 до 300 рублей за один «зеленый»; в то же время большинство из них работает только на скупку валюты. В России активно возрождается «черный» валютный рынок; сообщается о появлении тематических групп по валютообмену в соцсетях. Российские власти грозят уголовными делами всем, кто будет замечен в «черных» валютных операциях.

Криптовалюта №1 «биткоин» на криптобирже Binance сегодня торгуется﻿ в диапазоне $38090-39950 за 1BTC. Это выше, чем вчера. Впрочем, сильно вырасти ему не удается: на уровне 40000 долларов за монету желающих продать биткоин очень много.