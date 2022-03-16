В России создали свой аналог Instagram

Популярная соцсеть Instagram больше не работает в России после блокировки Роскомнадзора. Но в РФ решили импортозаместить сервис, сообщает Сегодня.

За дело взялся "сокурсник" Павла Дурова, основателя Вконтакте и Telegram, некий Александр Зобов. Его творение полностью повторяет дизайн Instagram.

Другими словами, он украл у Meta идею сервиса, придумав для своей подделки патриотическое название Россграм.

На главной странице сервиса указывается, что полностью он заработает 28 марта и будет доступен на Android и iOS. Первым пользователям предлагают "особые привилегии".

Напомним, что Instagram заблокировал Роскомнадзор после того, как Meta разрешила в своих сервисах оставлять призывы к насилию в отношении Путина и Лукашенко.