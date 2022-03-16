Совет Европы срочно соберется в связи с заявлением РФ о выходе из организации

Комитет министров Совета Европы проведет внеочередное заседание в свете сообщения министра иностранных дел Российской Федерации о решении российского руководства выйти из Совета Европы. Об этом говорится в сообщении Совета Европы, сообщает Европейская правда.

В Совете Европы напомнили, что неоправданная и неспровоцированная агрессия РФ против Украины привела к решению Комитета министров и Парламентской ассамблеи начать процедуру исключения Российской Федерации из Совета Европы, предусмотренную статьей 8 Устава.

"В этом контексте вечером Парламентская ассамблея единогласно решила, что Российская Федерация больше не должна быть государством-членом Организации. Утром Комитет министров проведет внеочередное заседание также в свете сообщения министра иностранных дел Российской Федерации о решении российского руководства выйти из Совета Европы" , - говорится в заявлении.

В Совете Европы отмечают, что своими действиями в Украине российские власти лишают российский народ преимущества самой современной системы защиты прав человека в мире, включая юрисдикцию Европейского суда по правам человека и огромную систему конвенций.