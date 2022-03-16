Горсовет Бучи: оккупанты отпустили сотрудников госведомства

Российские оккупанты отпустили сотрудников горсовета Бучи, которых удерживали в заложниках больше суток. Об этом информировала пресс-служба горсовета.﻿, сообщает Новое время.

В горсовете заявили, что они уже находятся дома с родными.

"У всех забрали сим-карты, потому они сейчас не на связи" , — добавили там.

Утром 15 марта российские оккупанты совершили погром в административном здании Бучанского городского совета и взяли в плен сотрудников и волонтеров. Оккупанты выбросили их паспорта и другие документы.