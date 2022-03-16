Горсовет Бучи: оккупанты отпустили сотрудников госведомства
Российские оккупанты отпустили сотрудников горсовета Бучи, которых удерживали в заложниках больше суток. Об этом информировала пресс-служба горсовета., сообщает Новое время.
В горсовете заявили, что они уже находятся дома с родными.
"У всех забрали сим-карты, потому они сейчас не на связи", — добавили там.
Утром 15 марта российские оккупанты совершили погром в административном здании Бучанского городского совета и взяли в плен сотрудников и волонтеров. Оккупанты выбросили их паспорта и другие документы.