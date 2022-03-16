Валютный рынок в условиях войны: день 21-й

В среду межбанковский валютный рынок﻿ продолжает работу в уже ставшем привычным особом режиме. Среднесуточный объем операций по доллару США – примерно 110-130 млн долларов, по евро – на порядок ниже, около 15-20 млн евро.

Основным контрагентом для всех банков выступает Национальный банк Украины. Он покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает доллары по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки) в случае необходимости закупки товаров критического импорта из утвержденного списка.

Национальный банк проводит также сделки в евро. При этом курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара.

Сегодня, как и на прошлой неделе, небольшие сделки проходят непосредственно между различными коммерческими банками. Они проводятся в торговой системе Refinativ.

Вчера Министерство финансов Украины провело очередной аукцион по продаже военных гособлигаций. В результате размещения ОВГЗ на 2 месяца и 1 год в гривне, а также годовых ОВГЗ в долларах были получены средства в размере 5,05 млрд гривен и 12 млн долларов США.

На наличном валютном рынке в среду наблюдается незначительное повышение курса доллара в восточной части Украины (в областях, примыкающих к тем, где ведутся боевые действия). В частности, в Запорожье доллар вырос на продаже примерно на 1 гривну, с 33,00-33,50 до 34,00-34,50 гривен. При этом ценник на покупку сохранился на уровне 32 гривен. В то же время на западной Украине доллар продолжает дешеветь. Это связано как со снижением спроса на валюту со стороны уезжающих за границу, так и с увеличением предложения: у многих людей заканчиваются деньги, и они сдают доллары на текущие расходы. В столице в связи с объявленным вчера длительным комендантским часом обменные пункты сегодня закрыты.

Евро на FOREX в среду 16 марта вновь предпринял попытку роста и поднялся до 1,1024 доллара, поскольку на продолжающихся украино-российских переговорах, по заявлению обеих сторон, появилась надежда на достижение консенсуса. Позднее евро опустился до отметки 1,0990 доллара. Сегодня вечером весь мир ожидает результатов заседания ФРС США по вопросу процентной ставки: ожидается ее повышение, что приведет к дальнейшему укреплению американского доллара против остальных ведущих мировых валют. Цена наличного евро в Украине остается стабильной, спрос на евро (в отличие от доллара) также сохраняется на высоком уровне. Как было сказано ранее, наличный евро в Украине конвертируют из доллара по более высокой цене, чем мировая - от 1,11 до 1,12-1,13 и выше.

Российский рубль утром среды торгуется в относительно узком (по сравнению с предыдущими днями) диапазоне 107-110 руб/$, поскольку надежда на позитивные сдвиги на украино-российских переговорах поддерживает российскую валюту. Впрочем, сегодня вечером международные рейтинговые агентства могут объявить о дефолте России в зависимости от того, будут ли произведены выплаты в валюте по государственным облигациям, намеченные на сегодня. Это может сильно повлиять на стоимость российского рубля. Спрос на наличный доллар в России сохраняется стабильно высоким. Немногие московские банки продают доллары по цене от 130 до 300 рублей за один «зеленый»; в то же время большинство из них работает только на скупку валюты. В России активно возрождается «черный» валютный рынок.

Криптовалюта №1 «биткоин» на криптобирже Binance сегодня рано утром резко выросла в цене и достигла $41718 за 1BTC. Такая цена продержалась несколько минут, после чего биткоин опустился до 38828 долларов за монету. В настоящий момент биткоин торгуется﻿ в узком диапазоне 40250-40700 долларов за 1BTC.