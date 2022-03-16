Генштаб ВСУ: ПВО уничтожила десять самолетов и вертолетов противника

Украинские защитники за сутки, 16 марта, сбили десять российских самолетов и вертолетов. Об єтом информировал пресс-центр Генштаба ВСУ, сообщает Новое время.

"Противовоздушной обороной уничтожены три российских истребителя Су-30см, один истребитель бомбардировщик Су-34, один самолет не установленного типа, два вертолета и один БПЛА оперативно-тактического уровня" , — сообщает ведомство в Telegram﻿.

Также противовоздушная оборона Сухопутных войск сообщает о еще одном сбитом истребителе бомбардировщике Су-34 и вертолете Ка-52 на северном и южном направлении соответственно.