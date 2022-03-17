Валютный рынок в условиях войны: день 22-й

В четверг межбанковский валютный рынок﻿ продолжает работу в уже ставшем привычным особом режиме. Среднесуточный объем операций по доллару США в последние дни опустился ниже 100 млн долларов; в то же время вырос объем операций с евро и другими валютами.

Основным контрагентом для всех банков выступает Национальный банк Украины. Он покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает доллары по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки) в случае необходимости закупки товаров критического импорта из утвержденного списка.

Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара.

Сегодня, как и в предыдущие дни, небольшие сделки проходят непосредственно между различными коммерческими банками. Они проводятся в торговой системе Refinativ.

Вчера Министерство финансов Украины выплатило купонный доход по ранее размещенным облигациям внутреннего госзайма (ОВГЗ) на сумму свыше 270 млн гривен. Все расчеты с инвесторами осуществляются аккуратно и точно в срок.

На наличном валютном рынке в четверг сохраняется тенденция медленного и плавного укрепления гривны к американскому доллару; ценник на наличного «американца» снижается. Так, сегодня в столице после длинного комендантского часа (длившегося почти 1,5 суток) вновь заработали обменные пункты. Доллар в них покупают по 30,00-31,00 гривне, а продают в широком диапазоне от 32,50 до 34 гривен.

Евро на FOREX в четверг 17 марта продолжил расти и достиг отметки 1,1067 доллара. Евро растет против доллара четвертый день подряд. Вчера комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС США принял решение повысить процентную ставку с 0,25 до 0,50%. Такое решение было ожидаемым и вызвало ослабление американского доллара против других ведущих мировых валют, в частности, рост евро к доллару только за вчерашний день составил 100 пунктов. Что касается наличного евро, его цена в Украине плавно снижается вслед за долларом. В Киеве, где еще совсем недавно евро продавали по 41-42 гривне, сегодня уже можно купить его по 38 гривен, а по 40 гривен предложений очень много.

Российский рубль в среду вечером укрепился до 96 руб/$ после того, как стало известно, что необходимые платежи в валюте проведены, а значит, дефолт на время отодвигается. Утром четверга тем не менее рубль ослаб до 105,5 руб/$, потому что укреплением рубля мгновенно воспользовались иностранные компании для покупок валюту. Спрос на наличный доллар в России сохраняется стабильно высоким. Немногие московские банки продают доллары по цене от 130 до 300 рублей за один «зеленый»; в то же время большинство из них работает только на скупку валюты. В России активно возрождается «черный» валютный рынок.

Криптовалюта №1 «биткойн», которая сутки назад на криптобирже Binance﻿ резко выросла в цене и достигла 41718 $ за 1BTC, сейчас торгуется в диапазоне 39300-41500 долларов за 1BTC. Рост цены биткойна в большой степени обусловлен ростом спроса на него как в Украине, где запрещены все платежи в валюте, так и в России, где местное население пытается таким образом защитить свои сбережения.