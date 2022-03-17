В России пресекают попытки вывода валюты

Центральный банк РФ рекомендовал банкам усилить контроль за транзакциями, направленными на обход мер, принятых властями для прекращения оттока валюты за границу, сообщает Экономическая правда.

Как передают российские "Ведомости", ссылаясь на письмо ЦБ, банкам необходимо следить за операциями как физических, так и юридических лиц. Повышенное внимание необходимо обращать на попытки вывода активов организациями–резидентами так называемых "недружественных России стран". Сейчас в списке россиян их 48, включая США, Великобританию и все страны ЕС.

Кроме этого, ЦБ предписал кредитным организациям обращать повышенное внимание на нестандартное поведение клиентов. В частности, нужно фиксировать аномальную активность транзакций, изменение характера расходов, включая инвестиции.