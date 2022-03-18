"Укрзализныця" обнародовала график дополнительных эвакуационных рейсов на 18 марта
"Укрзализныця" обнародовала график дополнительных эвакуационных рейсов на 18 марта, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".
Киев, Дарницкий вокзал:
- 1:00 — Интерсити+ Дарница — Харьков;
- 8:00 — Интерсити+ Дарница — Львов;
- 17:00 — Интерсити+ Дарница — Львов.
Харьков:
- 8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;
- 9:40 — №229/230 Харьков — Ужгород;
- 13:00 — №239/240 Харьков — Львов.
Днепр:
- 17:00 — №503/504 Днепр — Винница;
- 20:00 — №226/225 Днепр — Чоп.
Краматорск:
- 13:00 — №277/278 Краматорск — Львов;
- 16:00 — №279/280 Краматорск — Львов.
Кривой Рог:
- 11:00 — №219/220 Кривой Рог — Ужгород.
Запорожье:
- 10:00 — №902/901 Запорожье — Чоп.
Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13.
Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте https://uz-vezemo.com.
Кроме того, "УЗ" обновила чат-бот в Viber, Telegram, Facebook Messenger и Apple Messages. Теперь там также можно найти актуальную информацию о рейсах и ответы на ключевые вопросы об эвакуации.