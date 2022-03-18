"Укрзализныця" обнародовала график дополнительных эвакуационных рейсов на 18 марта, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

Киев, Дарницкий вокзал:

1:00 — Интерсити+ Дарница — Харьков;

8:00 — Интерсити+ Дарница — Львов;

17:00 — Интерсити+ Дарница — Львов.

Харьков:

8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;

9:40 — №229/230 Харьков — Ужгород;

13:00 — №239/240 Харьков — Львов.

Днепр:

17:00 — №503/504 Днепр — Винница;

20:00 — №226/225 Днепр — Чоп.

Краматорск:

13:00 — №277/278 Краматорск — Львов;

16:00 — №279/280 Краматорск — Львов.

Кривой Рог:

11:00 — №219/220 Кривой Рог — Ужгород.

Запорожье:

10:00 — №902/901 Запорожье — Чоп.

Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13.

Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте https://uz-vezemo.com.

Кроме того, "УЗ" обновила чат-бот в Viber, Telegram, Facebook Messenger и Apple Messages. Теперь там также можно найти актуальную информацию о рейсах и ответы на ключевые вопросы об эвакуации.