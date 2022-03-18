Валютный рынок в условиях войны: день 23-й

В пятницу межбанковский валютный рынок﻿ продолжает работу в уже ставшем привычным особом режиме. Среднесуточный объем операций по доллару США в последние дни опустился ниже 100 млн долларов; в то же время выросло количество операций с евро и другими валютами.

По информации портала «Курс Украины» рост числа и объема операций в евро связан с активными закупками топлива и ГСМ в странах Еврозоны.

Основным контрагентом для всех банков выступает Национальный банк Украины. Он покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает доллары по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки) в случае необходимости закупки товаров критического импорта из утвержденного списка.

Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара.

Сегодня, как и в предыдущие дни, небольшие сделки проходят непосредственно между различными коммерческими банками. Они проводятся в торговой системе Refinativ. Число таких операций пока стабильно небольшое.

На наличном валютном рынке в пятницу сохраняется тенденция медленного укрепления гривны к американскому доллару. Так, сегодня в столице курс покупки наличного «американца» опустился до 29,00-30,00 гривен; в то же время появились предложения оптовых объемов по 31,70-31,90 гривен. Операторы наличного валютного рынка сообщают о проблемах с наличной гривной, что вынуждает их все более активно снижать ценники.

Евро на FOREX в пятницу 18 марта перешел от роста к снижению и уже опустился до отметки 1,1016 доллара. Накануне он достиг 1,1137 доллара после того, как стало известно, что дефолт России временно откладывается. Фондовый рынок воспринял эту новость с энтузиазмом; это привело к ослаблению доллара и росту остальных ведущих мировых валют. Однако уже сегодня евро вновь снижается. Наличный евро, как мы писали вчера, также медленно дешевеет синхронно с долларом. Еще вчера в Киеве его продавали по 40 гривен, а сегодня появились предложения по 37,50-38,00 гривен.

Российский рубль, который вечером четверга укрепился до 94 руб/$ на новости о том, что дефолт на время отодвигается, сегодня вновь падает. К моменту написания статьи он опустился до 105,60 руб/$, поскольку Центробанк России оставил неизменной процентную ставку на уровне 20% годовых и сигнализировал о грядущем росте инфляции в стране. На фоне роста цены на наличную валюту в России банки начали предлагать своим состоятельным клиентам покупать золото в слитках. Минимальная партия – 1 слиток весом 1 кг. Остальные россияне активно вкладывают имеющиеся средства в сахар и презервативы; оба товара буквально разметают с полок магазинов и аптек.

Криптовалюта №1 «биткоин», которая два дня назад на криптобирже﻿ Binance резко выросла в цене﻿ и достигла $41718 за 1BTC, сегодня консолидируется в диапазоне 40135-41170 долларов за 1BTC. Вырасти сильнее пока не удается.