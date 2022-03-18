ГСЧС: в Сумах из-за артобстрела загорелся крупный склад

В Сумах сегодня, 18 марта, в результате артобстрела произошло возгорание одноэтажного склада с лакокрасочной продукцией на площади более 6 000 квадратных метров. Об этом информировала ГСЧС Украины.

Как заявила служба, предварительно жертв и пострадавших нет.