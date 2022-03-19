Верещук: в Украине в настоящее время 562 российских военнопленных

В настоящее время в Украине официально находятся 562 пленных российских военнослужащих, заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сообщает Интерфакс-Украина.

"В настоящее время официально военнопленных РФ у нас 562 лица", - сказала она в интервью телеканалу ТСН, сообщила пресс-служба Минреинтеграции .

По словам Верещук, со всеми военнопленными обходятся в соответствии с международным гуманитарным правом.