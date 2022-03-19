ОВА: в Луганской области идут бои, ожидается мощное подкрепление
На Луганщине продолжаются бои в Рубежном и Попасной, местные власти ожидают мощное подкрепление, сообщает УНИАН.
Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По словам Гайдая, сегодня местные власти вывозят людей и договариваются о безопасной доставке следующих гуманитарных грузов.
"Фуры заполняем доверху - едой, медикаментами, средствами гигиены, одеждой", - уточнил глава ОВА.
Он добавил, что сейчас продолжаются бои в Рубежном и Попасной, однако оттуда удалось эвакуировать людей.
"Я верю в наши силы – мы ожидаем мощное подкрепление. Это позволит повыбивать россиян с занятых ими позиций", - подчеркнул Гайдай.