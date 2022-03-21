Валютный рынок в условиях войны: день 26-й

В понедельник межбанковский валютный рынок﻿ продолжает работу в уже ставшем привычным особом режиме. Среднесуточный объем операций по доллару США в последние дни опустился ниже 100 млн долларов; параллельно выросло количество операций с евро и другими валютами.

Число операций в евро в некоторые из дней превышает число операций в долларах, чего никогда не было в мирное время. По информации портала «Курс Украины» рост числа и объема операций в евро связан с активными закупками топлива и ГСМ в странах Еврозоны.

Основным контрагентом для всех банков выступает Национальный банк Украины. Он покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает доллары по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки) в случае необходимости закупки товаров критического импорта из утвержденного списка.

Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара.

За период с 14 по 18 марта Национальный банк продал 232,52 млн долларов и 332,18 млн евро, а также купил 44,3 млн долларов и 10,5 млн евро. Эти цифры также показывают существенный рост операций в евровалюте, а также снижение предложения валюты от экспортеров.

Небольшие сделки проходят непосредственно между различными коммерческими банками. Они проводятся в торговой системе Refinitiv. Число таких операций пока стабильно невысокое.

На наличном валютном рынке на выходных и в понедельник наблюдается плавный рост ценника на иностранную валюту. Так, если в прошлую пятницу в столице курс покупки наличного «американца» снижался до 29,00-30,00 гривен, то уже в воскресенье появились желающие купить крупные суммы доллара по 31,50 гривен, а в понедельник – даже по 32 гривны. В то же время курс продажи наличного доллара в Киеве, который еще в субботу составлял 32,00-32,50 гривен, сегодня вырос до 34,00-35,00 гривен. Причина роста цены на наличный доллар, как объяснили порталу «Курс Украины», - снижение предложения валюты при сохранении стабильного спроса.

Евро на FOREX в понедельник 21 марта продолжил начавшееся в прошлую пятницу снижение и к моменту написания статьи опустился до отметки 1,1025 доллара. Есть основания полагать, что евро в мире может подешеветь до 1,10 и даже больше. В то же время наличный евро в Украине, как и доллар, вновь растет в цене. Если в прошлую пятницу его продавали по 37,50-38,00 гривен, то сегодня большинство работающих обменных пунктов предлагают его купить по 39,00-40,00 гривен.

Российский рубль в понедельник торгуется в диапазоне 104-114 руб/$. Резкие колебания связаны с попыткой запуска Московской фондовой биржи, на которой сегодня стартовали торги по облигациям федерального займа (ОФЗ). Рубль слабеет, поскольку в прошлую пятницу Центробанк России оставил неизменной процентную ставку на уровне 20% годовых и сигнализировал о грядущем росте инфляции в стране. Резкий рост валютных курсов уже сказался на стоимости продуктов в России. Многие товары стали дефицитом, их сметают с полок магазинов.

Криптовалюта №1 «биткойн»﻿ дешевеет после двух неудачных попыток вырасти выше 42000$ за 1BTC; к моменту написания статьи его цена опустилась до 40500$. Аналитики предполагают, что цена биткойна какое-то время будет колебаться в диапазоне 39500-42000$ за одну монету.