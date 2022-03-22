Синегубов: ВСУ уничтожили колонну оккупантов под Изюмом

За минувшие сутки Харьковская область подверглась 84 обстрелам со стороны российских оккупантов. Об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов, сообщает Интерфакс-Украина.

"За минувшие сутки русские оккупационные войска нанесли 84 удара разных видов. Было зафиксировано нанесение ракетного удара, но сегодня около 5 утра мобильные подразделения Вооруженных Сил Украины в районе Новой Водологи сбили крылатую ракету оккупантов", – написал Синегубов в соцсети.

Он сообщил также, что ВСУ уничтожили колонну оккупантов в окрестностях Изюма.

"Среди очередных побед наших Вооруженных Сил Украины – трофеи во время боев с россиянами в окрестностях Изюма. Украинская армия уничтожила колонну оккупантов, те просто сбежали с поля боя, бросив технику", – написал Синегубов.

По его словам, совместно с Офисом президента и вице-премьер-министром Ириной Верещук продолжается работа над новыми гуманитарными маршрутами.