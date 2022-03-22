Навального приговорили к девяти годам колонии

Лефортовский суд Москвы 22 марта приговорил российского оппозиционного политика Алексея Навального к 9 годам колонии строгого режима. Суд вынес решение на выездном заседании в покровской колонии №2, сообщает ТСН.

Судья Маргарита Котова признала политика виновным в деле о "мошенничестве" и "оскорблении" суда.

Во время дебатов прокурор Надежда Тихонова просила назначить Навальному 13 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом в размере 1,2 млн. руб.

В то же время защита политика настаивала на оправдательном приговоре и указывала на отсутствие в действиях Навального состава преступления.

Сторона обвинения отметила, что Навальный обвиняется в четырех эпизодах мошенничества в большом размере. По данным обвинения, в 2018 году политик, имея непогашенную судимость, пытался зарегистрироваться кандидатом в президенты – Навальному отказали, однако деньги тот украл из фонда его сторонников.

Сам Навальный называет обвинения абсурдными и политически мотивированными.