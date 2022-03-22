Валютный рынок в условиях войны: день 27-й

Во вторник межбанковский﻿ валютный рынок продолжает работу в уже ставшем привычным особом режиме.

Среднесуточный объем операций по доллару США с 11 марта стабильно ниже 100 млн долларов; параллельно выросло количество операций с евро и другими валютами. Число операций в евро в последние дни часто превышает число операций в долларах, чего никогда не было в мирное время. По информации портала «Курс Украины» рост числа и объема операций в евро связан с активными закупками топлива и ГСМ в странах Еврозоны. Основными покупателями валюты в последние дни выступают госбанки; валюта приобретается ими для оплаты товаров критического импорта, прежде всего, бензина и дизельного топлива.

Главным контрагентом для всех банков выступает Национальный банк Украины. Он покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает доллары по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки) в случае необходимости закупки товаров критического импорта из утвержденного списка. К сожалению, по имеющейся информации предложение валюты от экспортеров падает; причины этого вполне понятны и очевидны.

Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара.

Небольшие сделки проходят непосредственно между различными коммерческими банками. Они проводятся в торговой системе Refinativ. Число таких операций пока стабильно невысокое.

Остаток средств на коррсчетах украинских банков в НБУ с 14 марта стабильно снижается и состоянием на сегодняшнее утро составил 52666,2 млн гривен. Это на уровне среднедневных показателей мирного времени. Банки возвращают Нацбанку полученные ранее кредиты рефинансирования, что свидетельствует об их стабильной работе в военное время.

На наличном валютном рынке во вторник вновь наблюдается снижение ценника на иностранную валюту. В связи с комендантским часом в Киеве обменные пункты столицы сегодня закрыты. Но в крупных областных центрах цены сегодня ниже. В центральной Украине доллар продают в основном по 33,50 гривен, покупают по 32,00-32,50. На Западной Украине доллар существенно дешевле: во Львове доллар можно купить по 32,40, а в Ужгороде – даже по 31,90. По 32,50 гривен продают доллар и в Одессе.

Евро на FOREX утром вторника 22 марта активно снижался, отреагировав на вчерашнее выступление президента ФРС США Джерома Пауэлла, который заявил, что допускает повышение учетной ставки ФРС сразу на 0,50%, а не на 0,25%, как было в марте. Однако достигнув отметки 1,0960 доллара, евро попал под волну покупок и отскочил до 1,1034 доллара на волне возобновления ослабления американского доллара. Наличный евро в столице, как и доллар, сегодня не продается из-за комендантского часа. В других городах евро незначительно подешевел: в центральной Украине его продают по 38,00-39,00 гривен, что примерно на 1-1,5 гривны дешевле, чем вчера.

Криптовалюта №1 «биткойн»﻿ резко выросла сегодня утром и достигла 43361$. К моменту написания статьи биткойн начали продавать, и ценник опустился до 42800$, но ощущается, что потенциал для продолжения роста сохраняется.