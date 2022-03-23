Валютный рынок в условиях войны: день 28-й

В среду межбанковский валютный рынок﻿ продолжает работу в уже ставшем привычным особом режиме. Отмечается активизация торговли и рост объемов: так, в понедельник 21 марта общий объем продажи валюты на межбанке в долларовом эквиваленте вырос до 214,11 млн долларов, из них операций в долларе США прошло на 167,20 млн долларов.

Основными направлениями, куда уходит валюта, продолжает оставаться закупка топлива и ГСМ для страны – как для военной, так и для сельскохозяйственной техники. Основными покупателями валюты в последние дни выступают госбанки; валюта приобретается ими для оплаты товаров критического импорта.

Главным контрагентом для всех банков выступает Национальный банк Украины. Он покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает доллары по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки) в случае необходимости закупки товаров критического импорта из утвержденного списка.

Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара.

Небольшие сделки проходят непосредственно между различными коммерческими банками. Они проводятся в торговой системе Refinativ. Число таких операций пока стабильно невысокое.

Остаток средств на коррсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 23 марта вырос и составил 60506,2 млн гривен, что говорит об активизации работы всей банковской системы.

На наличном валютном рынке в среду сохраняется тенденция плавного снижения ценника на иностранную валюту. Сегодня в Киеве после длинного (больше суток) комендантского часа вновь открылись обменные пункты. Доллар в столице покупают по 31,00-31,80 гривен (в зависимости от расположения обменного пункта), продают по 32,00-32,80 гривен. В центральной Украине доллар продают в основном по 33,50 гривен, покупают по 32,00-32,50.

Евро на FOREX утром среды 23 марта опять снижается после вчерашнего роста. К моменту написания статьи он опустился с 1,1040 до 1,0974 доллара. Наличный евро сегодня резко подешевел: в столице появились предложения на продажу евровалюты по 36,00-37,00 гривен. В центральной Украине евро покупают по такой цене, а продают по 38,00-39,00 гривен.

Криптовалюта №1 «биткоин» после роста до $43361 скорректировалась﻿ до $41751 за монету. Волатильность торгов выросла по сравнению с предыдущими днями. По мнению аналитиков портала «Курс Украины», у биткоина появился шанс вырасти в цене до $45000.

В закрытой части форума портала для подписчиков открылась специальная тема﻿ с предложениями о покупке-продаже криптовалют за гривну и наличную валюту, где проверенные операторы крипторынка выставляют свои предложения.