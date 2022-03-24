Доллар в России подешевел

В четверг российский рубль подорожал до 95,60 руб/$ и торгуется в диапазоне 95,60-96,40 руб/$. До 105-106 рублей снизилась цена евро.

Это произошло после того, как вчера российский президент Владимир Путин заявил о принятом решении перевести оплату за поставки российского газа на экспорт в российские рубли. Поручение «в кратчайшие сроки» перейти на оплату в рублях было дано российским правительством компании «Газпром».

Правительства стран Европы с недоумением восприняли данное решение. Сразу же последовали заявления от руководителей европейских фирм.

«Австрийская OMV продолжит платить за российский газ в евро, другой договорной базы нет», - заявил глава компании.

«Газовая промышленность ФРГ сбита с толку заявлением Путина об оплате поставок газа в рублях», — заявил глава отраслевого объединения.

«Оплата за газ в рублях технически возможна, но это вынудит ЕС обходить свои же санкции и подогреет дискуссии об эмбарго», - заявил глава комитета Бундестага.

Об отказе от использования доллара и евро в расчетах за энергоносители в последнее время заявляют и другие страны. Так, Саудовская Аравия рассматривает вариант оплаты за поставки нефти в Китай в китайских юанях. Цены на энергоносители значительно выросли после нападения России на Украину и начала полномасштабной войны. Так, вчера цена популярной нефти марки Brent достигла 123,50 долларов за баррель. Вновь дорожает и российский газ, который продолжает беспрепятственно поступать в Европу через территорию Украины. Если 22 марта он ненадолго подешевел до 1080 долларов за 1000 куб. метров, то уже сегодня его цена вновь превысила 1450 долларов и продолжает расти.

Высокие цены на энергоносители продолжают поддерживать российскую валюту, поэтому нельзя исключить, что укрепление рубля в ближайшей перспективе продолжится.