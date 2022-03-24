Валютный рынок в условиях войны: день 29-й

В четверг работа межбанковского валютного рынка﻿ продолжается в уже ставшем привычным особом режиме. По данным, опубликованным на сайте НБУ, во вторник 22 марта общий объем продажи валюты на межбанке в долларовом эквиваленте составил 161,21 млн долларов, из них операций в долларе США прошло на 106,16 млн долларов. Это меньше, чем в понедельник, но существенно больше, чем на прошлой неделе.

Основными покупателями валюты в последние дни выступают госбанки; валюта приобретается ими для оплаты товаров критического импорта.

Главным контрагентом для всех банков выступает Национальный банк Украины. Он покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает доллары по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки) в случае необходимости закупки товаров критического импорта из утвержденного списка.

Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара.

Небольшие сделки проходят непосредственно между различными коммерческими банками. Они проводятся в торговой системе Refinativ. Число таких операций пока стабильно невысокое.

Остаток средств на коррсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 24 марта снизился и составил 52042,4 млн гривен, что соответствует нормальному довоенному показателю.

На наличном валютном рынке в четверг наблюдается стабилизация курса наличного доллара, что выражается в сохранении вчерашних ценников и сужении спреда между покупкой и продажей. Доллар в столице покупают по 31,00-31,80 гривен (в зависимости от расположения обменного пункта), продают по 32,20-32,80 гривен. В центральной Украине также стабильность: доллар, как и вчера-позавчера, продают в основном по 33,50 гривен, покупают по 32,00-32,50.

Евро на FOREX в среду 24 марта торгуется в относительно узком диапазоне 1,0972-1,1014 доллара, не оставляя попыток опуститься еще ниже. Наличный евро сохраняет вчерашние цены: в столице сегодня его продают по 36,00-36,50 гривен. В центральной Украине евро покупают по 37,00-37,50 гривен, а продают по 38,00-39,00 гривен. Как сообщили порталу «Курс Украины» операторы наличного валютного рынка из крупных областных центров, «на евро сохраняется повышенный спрос, а предложение от населения очень слабое. Допродаем остатки»

Криптовалюта №1 «биткоин» в четверг установила новый трехнедельный максимум – $43478 за монету﻿, после чего подешевела﻿ до $42800 под давлением выросших продаж. Шансы вырасти в цене до $45000 у биткоина довольно высокие.

В закрытой части форума портала для подписчиков открылась специальная тема﻿ с предложениями о покупке-продаже криптовалют за гривну и наличную валюту, где проверенные операторы крипторынка выставляют свои предложения.