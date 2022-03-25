Валютный рынок в условиях войны: день 30-й

В пятницу работа межбанковского валютного рынка﻿ продолжается в уже ставшем привычным особом режиме. По данным, опубликованным на сайте НБУ, в среду 23 марта общий объем продажи валюты на межбанке в долларовом эквиваленте уменьшился по сравнению с предыдущим днем и составил 110,03 млн долларов, из них операций в долларе США прошло на 66,06 млн долларов. По данным Нацбанка, объем заявок на покупку в 1,5 раза превысил объем на продажу.

Основными покупателями валюты уже традиционно выступают госбанки; валюта приобретается ими для оплаты товаров критического импорта.

Главным контрагентом для всех банков выступает Национальный банк Украины. Он покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает доллары по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки) в случае необходимости закупки товаров критического импорта из утвержденного списка.

Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара. Так, сегодня торги завершились котировками по евро 32,22 грн на покупку и 32,54 грн на продажу.

Небольшие сделки проходят непосредственно между различными коммерческими банками. Они проводятся в торговой системе Refinativ. Число таких операций пока стабильно невысокое.

Остаток средств на коррсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 25 марта опять снизился на 7039 млн и составил 45003,4 млн гривен.

На наличном валютном рынке в пятницу наблюдается тенденция сужения спреда между покупкой и продажей наличного «американца». Так, в столице доллар покупают по 31,70-32,00 гривен, продают по 32,20-32,50 гривен. Спрос и предложение относительно уравновешивают друг друга. В областных центрах курсы остаются более-менее на прежних уровнях; зафиксирован рост на 50 копеек в Полтаве по сравнению с ценами вчерашнего дня (по информации от местных операторов, это связано с крупными покупками на ставшим довольно «тонким» наличном рынке). В Черновцах доллар сегодня продают по 32,50 гривен, в Одессе – по 32,70 гривен, в Житомире – по 33,50 гривен, в Полтаве – по 34 гривен.

Евро на FOREX в пятницу 25 марта попытался возобновить рост, но смог подняться лишь до отметки 1,1037 доллара. Небольшой рост цены евро в мире изначально отразился на цене наличного евро в столице: утром его продавали по 36,70-37,00 гривен, но к обеду ценник опустили до 36,50 гривен.

Криптовалюта №1 «биткоин» в пятницу выросла более чем на 1000 долларов по сравнению с вчерашним днем и установила﻿ новый трехнедельный максимум – $44880,50 за монету. Аналитики портала «Курс Украины» полагают, что выше $45000 у биткоина могут начаться сложности с продолжением роста цены.

В закрытой части форума портала для подписчиков открылась специальная тема﻿ с предложениями о покупке-продаже криптовалют за гривну и наличную валюту, где проверенные операторы крипторынка выставляют свои предложения.